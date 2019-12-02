هكذا تصرفت النجمة جيسيكا بيل بعد خيانة زوجها جاستين تيمبرليك لها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يحاول النجم الأمريكي جاستن تيمبرلك إعادة بناء وترميم ما تهدّم من حياته الزوجية عقب تقارير مدعمة بالصور تتحدث عن وجود علاقة رومانسية بينه وبين الممثلة أليشا وينرايت التي تشاركه بطولة فيلم “بالمر”.

كان تيمبرليك قد احتل عناوين الأخبار بعد تلك الفضيحة، لكنه، وفقًا لآخر الأنباء، يأسف في الوقت الحالي على أفعاله، ويتطلع إلى الغفران والسماح من زوجته.

بحسب ما كشفه مصدر لـ E! News: “أنهما (الزوجان) يعملان على التهوين من شأن ما حدث، كما يحاولان تجاهل الأمر، لكن بالتأكيد يوجد شيء غير مناسب من شأنه أن يجعل أي زوجة حزينة”.

وأضاف في حديثه عن الزوجين الذي تزوج في 2012، ولديهما الابن سيلاس 4 سنوات “سيبقى زواجهم. إنه يشعر بالذنب وسيعوضها. إنه يعرف كم هو محظوظ، لقد كانا يتسكعان معًا وهذه هي نهاية القصة “.

رغم الصور التي كشفت عنها ديلي ميل، نستطيع أن نشاهد الممثلة تسير في موقف للسيارات في لوس أنجلوس، وخاتم الخطوبة بإصبعها وابتسامة عريضة على شفتيها.

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وفي السياق، منذ أن كشفت The Sun أيضا عن هذه الصور، وشائعات أن المغني البالغ من العمر 38 عامًا خان زوجته تبدو ككرة الثلج.

في مواجهة هذا الجدل، لم تتزعزع ممثلة Seven at Home وThe Sinner. التي تصرفت بحكمة، فيما يبدو أن قلبها المتسع يستطيع تجاوز ذلك، لتستمر الحياة بينهما.

كانت قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لـ تيمبرليك​ والممثلة أليشا وينرايت في نيو أورليانز وهما في وضع يدعو إلى التساؤل حول طبيعة علاقتهما.

وفي مقطع فيديو وصور نشرتها The Sun يوم السبت، شوهد تيمبرليك برفقة عدد من الاصدقاء والممثلة اليشا في نيو أورليانز حيث يعملون على فيلم جديد.

الصور المنشورة والتي حرص الباباراتزي على التقاطها بدقة، أظهرت موقفا حميمًا فعلته وينرايت البالغة من العمر 30 عامًا، حيث كانت تضع يدها على ركبة جاستين ويبدو أن الاثنين كانا يمسكان بأيدي بعضهما.

ولكن مقربين من جاستن تيمبرليك أكدوا أنه لم يخرج مع أليشا وينرايت بمفرده وإنما وسط كل فريق عمل الفيلم، فيما أكد البعض أن جاستن غادر مع أليشا بعد منتصف الليل بوقت قصير.