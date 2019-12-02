ياسمين رئيس تشارك في بطولة «الحارث»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت النجمة والممثلة المصرية ياسمين رئيس، إلى أسرة فيلم الحارث مع النجم أحمد الفيشاوي، وهو العمل الذى يتولى المخرج محمد نادر إخراجه ويعد أول أعماله الروائية الطويلة.

وعلى جانب آخر، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم محمد عادل إمام “لص بغداد” الذى يعرض فى شهر يناير المقبل، وتشارك فى بطولته مع عدد من النجوم منهم أمينة خليل وفتحى عبد الوهاب وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

وكانت الفنانة المصرية قد وجهت رسالة لمنتقديها، مؤخرا، عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

ياسمين رئيس كتبت: “نقول كمان في الإعادة إفادة، مش كل الناس زي بعض، مش لازم أعجبك ‏لأن مش بالضرورة تكون أنت كمان بتعجبني، وده شيء عادي مش معناه إن إحنا أعداء”.

وأضافت الفنانة الشابة : “ثقافة كل إنسان ‏وحياته واهتماماته وشكله الخارجي بتختلف من شخص لآخر، وأخيرًا اختلافنا سر وجودنا ياريت نحاول نتعلم ‏ثقافة تقبل الآخر”.‏

وكانت الفنانة المصرية ياسمين رئيس قد تعرضت مؤخرا للكثير من الانتقادات بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان السينمائي الدولي.

والجدير بالذكر أن ياسمين، أطلت في الحفل بفستان فضي ضيق نحت قوامها، وكان قصير من أحد الجانبين وطويل من الجانب الآخر، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها يصفون إطلالتها بالجريئة.