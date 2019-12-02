صورة تثير الجدل حول خلع ميار الببلاوي للحجاب.. ورد حاسم للفنانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية ميار الببلاوي الجدل بصورة نشرتها، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة بعد أن استبدلت حجابها التقليدي بـ “آيس كاب”، وهو ما أثار انتقادات جمهورها وتسائلوا إن كانت هذه خطوة أولى في طريق التخلي عن الحجاب تماما مثلما فعلت عدد من الفنانات مؤخرا.

ميار عبرت عن غضبها الشديد من هذه التكهنات، مؤكدة أنها لن تخلع الحجاب مطلقا، حيث قالت: “اتقوا الله الصورة دي قديمة من الشتاء اللي فات والله”.

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وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “لو وضعوا الشمس على يساري والقمر على يميني ما أخلع حجابي.. اللهم ثبتني”.

وتابعت: “دا ايس كاب ومغطى شعرى كله الى باين ورا دا مش شعري دا فرو طالع من الأيس كاب ورقبتى كنت مغطياها بالكوفيه”.

واختتمت كلامها بقولها: “أرجوكم بلاش جلد وتنبوء.. أنا حجابى تاجى مش هاجى على آخر عمري أدور على سوء الخاتمة اللهم ثبتنى وإياكم أساأكم الدعاء”.

وكانت عدد من الفنانات قد صدموا جمهورهم مؤخرا بخلعهن للحجاب، وعلى رأسهن حلا شيحة، وشهيرة، وسهير رمزي.