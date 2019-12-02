هيفاء حسين تشوق جمهورها لطفليها التوأم بصورة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شوقت الفنانة البحرينية هيفاء حسين جمهورها لطفليها التوأم، بصورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
الفنانة البحرينية ظهرت في الصورة وهي تحمل أحد طفليها التوأم، وكانت تنظر له بحب شديد، لكنها أخفت ملامحه بتقليل إضاءة الصورة.
هيفاء دعت لطفليها التوأم، بقولها: “رب أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان #تصبحون_على_خير #سلطان”.
وكانت الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوجها النجم الإماراتي حبيب غلوم قد رزقا بتوأم، وضعته الممثلة الشابة في المستشفى الملكي للنساء والأطفال بالبحرين.
حبيب زف الخبر بنفسه عبر فيديو من داخل المستشفى، معرباً عن شدة فرحه باستقبال توأم ذكر وأنثى، أطلق عليهما «جواهر وسلطان».
وعن سبب اختياره لهذين الاسمين، كتب الفنان الإماراتي معلقاً على الفيديو: «اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وفضلك رزقنا أنا واختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل على حياتنا الإجتماعية والإبداعية وهذا أقل شي نقدمه لهم بكل إحترام وتقدير».
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