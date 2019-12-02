هند البلوشي تفاجئ جمهورها بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
فاجأت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها بصورة حديثة لها، تألقت فيها بإطلالة عروس.
الفنانة الكويتية أطلت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بفستان زفاف شديد الأناقة، وظهر إلى جوارها الفنان العراقي بلال الشامي.
هند أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “مع الرجل وأطيب قلب بالدنيا #بلال_الشامي”، وقد أثارت الصورة الجدل بين جمهورها وتسائلوا إن كانت قد تزوجت أم أن ذلك كان مشهد تمثيلي من أحد الأعمال الفنية.
يذكر أن االفنانة الكويتية هند البلوشي كانت قد تزوجت قبل دخولها المجال الفني مرتين، وفي عام 2012 تزوجت للمرة الثالثة من المغني مشاري العوضي، وأنجبت ابنتهما الأولى «عبير» في يناير 2013، وفي نهايات العام نفسه أنجبت ابنهما الثاني «جاسم».
وفي أغسطس 2018 أعلن مشاري العوضي عن طلاقهما وذلك بعدما طرحت فيديو كليب بعنوان «مستفز»، وأكد أنهما منفصلان منذ عامين أي أنهما منفصلين منذ عام 2016 لكنهما تكتما على الموضوع طيلة تلك الفترة.
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