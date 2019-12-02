محمد ممدوح يكشف عن نصيحة يحيى الفخراني له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري محمد ممدوح عن سعادته الشديدة بعد تلقيه مكالمة هاتفية من الفنان الكبير يحيى الفخراني.

ممدوح قال، خلال استضافته ببرنامج “مع قصواء” على قناة Ten من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، إن النجم الكبير يحيى الفخراني اتصل به وأثنى على أدائه.

وأضاف أن الفخراني ووجه له نصيحة أن يفقد بعض الوزن حتى يساعده هذا في التمثيل، ولكي يحافظ على صحته عندما يتقدم به العمر.

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الفنان المصري أكد أنه سعد كثيرا بهذه المكالمة، وفعلا نفذ النصيحة وخسر بعض الوزن عن طريق لجوئه لـ “صيام الماء”، حيث أصبح يصوم طوال اليوم ويشرب مياه فقط.

ومن ناحية أخرى، تحدث ممدوح عن الانتقادات التي يتلقاها بسبب عدم وضوح صوته في الأعمال التي يشارك بها، مؤكدا أن الجمهور لديه الحق أن ينتقده إذا وجد شيء يزعجه، فهو في النهاية يحب متابعة الأعمال دون أي مشكلة.

الفنان المصري وجه اعتذارا للجمهور إذا كان ظهر في عمل ما وكان صوته غير واضح، مؤكدا أنه أحيانا يكون السبب هو مشكلة في صوت العمل نفسه، وأعطى مثالا على ذلك بقوله إنه كان يعرض له مسلسل في رمضان وتلقى انتقادات بسبب صوته غير الواضح، ثم بعدها في عيد الفطر عرض له فيلم في السينما وتلقى إشادات ولم يظهر أي مشكلة في الصوت.

وشدد على أنه لا يحب الحديث عن إن سبب عدم وضوح صوته مشاكل صحية، لأن الجمهور لا يعنيه هذه الأمور، لكن المهم أن يظهر العمل متكاملا، مشيرا إلى أنه بدأ بعض التدريبات لينظم نفسه وطريقة كلامه.