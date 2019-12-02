نوال الكويتية تشعل حفلها بموسم الرياض بحضور جماهيري كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة نوال الكويتية حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات “موسم الرياض”، على مسرح الملك فهد الثقافي.

نوال فاجأت جمهورها في الحفل بعرض فيديو كليب ”مكانك مبين” من ألبومها الجديد، والذي طرحته على يوتيوب بالتزامن مع حفلها بالرياض، وهو ما أشعل حماس الحضور.

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الفنانة الكويتية قدمت خلال الحفل أغاني ألبومها الجديد “الحنين”، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أشهر أغانيها، ومنها: “على فراقك”، و“عناد فيك”، و“مثل النسيم”، و“يابو الشباب”، و“ألا بزعل”، بالإضافة إلى أغنية باللهجة المصرية بعنوان “بيحسدوني”.

وشاركها في إحياء الحفل الفنان نبيل شعيل، والذي غنى جالسا على كرسى، وقدم مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه، ومنها: “يا عسل” و”يا خوفي” و“خيانة” وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

شعيل قال خلال الحفل إنه سعيد بغنائه للمرة الأولى في موسم الرياض ووسط أهله بالرياض، مضيفا أن موسم الرياض أصبح حديث العالم وكان من أحلامه أن يغني بالرياض مرة أخرى، وذلك بعد أن كان قد أحيا حفلاً في مناسبة رياضية منذ سنوات بالرياض.