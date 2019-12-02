نبيل شعيل يحيي حفله بموسم الرياض جالسا على كرسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان الكويتى نبيل شعيل حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات “موسم الرياض”، على مسرح الملك فهد الثقافي.

الفنان الكويتي أحيا حفله وهو جالسا على كرسى، وقدم مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه، ومنها: “يا عسل” و”يا خوفي” و“خيانة” وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

Advertisements

شعيل قال خلال الحفل إنه سعيد بغنائه للمرة الأولى في موسم الرياض ووسط أهله بالرياض، مضيفا أن موسم الرياض أصبح حديث العالم وكان من أحلامه أن يغني بالرياض مرة أخرى، وذلك بعد أن كان قد أحيا حفلاً في مناسبة رياضية منذ سنوات بالرياض.

وكان الكويتي نبيل شعيل قد طرح في شهر يوليو الماضي ميني ألبوم يحمل عنوان “أفارق” يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعرالأمير بدربن عبد المحسن بأغنية “أفارق” ثم الشاعرالغنائي الأميرعبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية “عزة النفس” والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية “نعم ممكن” .

وقام بتوزيع الألحان كلا من: الفنان عصام كمال في أغنية “أفارق” والملحن أدهم القفاري في أغنية “عزة النفس” ومع الملحن الفنان المتجدد فايزالسعيد في أغنية “نعم ممكن”.