متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية ميريام فارس ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندث الشيراتون في العاصمة عمان.
وأعلنت ميريام عن الحفل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة البوستر الخاص بالسهرة وأرفقته بتعليق جاء فيه: “خلونا نستقبل مع بعض سنة ٢٠٢٠ في الاردن في فندق الشيراتون عمان”.
ومن المقرر أن تقدّم ملكة المسرح خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وتحديدًا تلك التي ينتظرها منها الجمهور في حفلاتها الغنائية الكبيرة.
على صعيد آخر، كانت ميريام قد ألمحت إلى قرب الكشف عن عمل جديد لها دون أن تحدّد أي تفاصيل أخرى عن الموضوع، حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” كلمة “قريبًا” مصحوبة بـ”إيموجي” القنبلة.
وكانت ميريام فارس قد انشغلت بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، صوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال تباعًا في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس نجمة أقوى حفلات رأس السنة في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.