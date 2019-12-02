ميريام فارس نجمة أقوى حفلات رأس السنة في الأردن

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية ميريام فارس ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندث الشيراتون في العاصمة عمان.

وأعلنت ميريام عن الحفل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة البوستر الخاص بالسهرة وأرفقته بتعليق جاء فيه: “خلونا نستقبل مع بعض سنة ٢٠٢٠ في الاردن في فندق الشيراتون عمان”.