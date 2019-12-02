فارس كرم ونجاح لافت في جولته الأسترالية

متابعة بتجــــــــــرد: يتواجد النجم اللبناني فارس كرم في أستراليا حيث يحيي سلسلة من الحفلات التي يلتقي خلالها الجالية العربية هناك.

وتحقق حفلات فارس كرم في أستراليا نجاحًا كبيرًا، ويظهر ذلك واضحًا من خلال الفيديوهات التي ينشرها محبّوه في الإغتراب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فارس كرم يقدّم خلال حفلاته باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها أغاني ألبومه الأخير “44:36”، وتحظى جميعها بتفاعل كبير من الجمهور.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.