أحلام نجمة أقوى حفلات دار الأوبرا السلطانية.. العد التنازلي بدأ

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت إدارة “دار الأوبرا السلطانية” بدء العد التنازلي لأقوى حفلاتها، والتي تحييها النجمة الإماراتية أحلام، بحفلين كبيرين ليلتي 5 و6 كانون الأوّل/ديسمبر في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن تقدّم أحلام لجمهورها في سلطنة عمان أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

وكانت أحلام قد أعلنت عن الأمسيتين من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورًا لدار الأوبرا السلطانية، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “على هذا الصرح الثقافي العظيم والايقونه الحضاريه انتظركم في دار الاوبرا_السلطانية مسقط سلطنة عمان تاريخ ٥ و ٦ ديسمبر ٢٠١٩ ليلتين معطره بالدهن عود والبان العماني الاصيل حفلتين للتاريخ بحول الله تعالى يا اهلي اهل عُمان دار قابوس”.

على صعيد آخر، تحصد أحلام في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور في الخليج.

أغنية “أنا ما أستغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وتحصد منذ طرحها ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.