جماهير أتلتيكو مدريد نبذت إبنها: غريزمان يموت

متابعة بتجــــــــــرد: إستقبلت جماهير ​أتلتيكو مدريد​ لاعبها السابق و​برشلونة​ الحالي ​أنطوان غريزمان​ بهتافات عدائية أثناء وصوله مع حافلة البارسا لملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الليغا.

وذكرت قناة “كواترو” الإسبانية إن بعضا من جماهير أتلتيكو هتفت ضد أنطوان بعد وصوله إلى ملعب الروخي بعبارات قاسية وعدائية ضد نجم برشلونة: “غريزمان يموت”.

وتشعر جماهير أتلتيكو مدريد بالخيانة من قبل غريزمان الذي قرر الرحيل عن الروخي بلانكوس بعد 5 مواسم صوب برشلونة في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو.

وألقت جماهير أتلتيكو الزجاجات الفارغة وشوهت نجمة غريزمان الموجودة خارج ملعب الروخي بلانكوس قبل بداية اللقاء.