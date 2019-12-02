- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: إستقبلت جماهير أتلتيكو مدريد لاعبها السابق وبرشلونة الحالي أنطوان غريزمان بهتافات عدائية أثناء وصوله مع حافلة البارسا لملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الليغا.
وذكرت قناة “كواترو” الإسبانية إن بعضا من جماهير أتلتيكو هتفت ضد أنطوان بعد وصوله إلى ملعب الروخي بعبارات قاسية وعدائية ضد نجم برشلونة: “غريزمان يموت”.
وتشعر جماهير أتلتيكو مدريد بالخيانة من قبل غريزمان الذي قرر الرحيل عن الروخي بلانكوس بعد 5 مواسم صوب برشلونة في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو.
وألقت جماهير أتلتيكو الزجاجات الفارغة وشوهت نجمة غريزمان الموجودة خارج ملعب الروخي بلانكوس قبل بداية اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير أتلتيكو مدريد نبذت إبنها: غريزمان يموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.