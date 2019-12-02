إليكم تفاصيل مسلسل يسرا الجديد

متابعة بتجــــــــرد: تعود الفنانة المصرية يسرا للتعاون مع شركة “​العدل غروب​” في مسلسلها الجديد، من تأليف ​مدحت العدل​، وإخراج ​ماندو العدل​.

وقد بدأت يسرا بالفعل جلسات عمل مع الشركة المنتجة للمسلسل، للإستقرار على الشكل النهائي له، بعد غيابها العام الماضي لأول مرة منذ سنوات، ولكنها تصر على التواجد بعمل قوي الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، تواصل يسرا حالياً تصوير دورها في فيلم “صاحب المقام”، من بطولة آسر ياسين وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر الإنتهاء من التصوير خلال الأسبوع المقبل، ليكون جاهز للعرض في موسم منتصف العام.