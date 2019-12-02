تامر حسني يتبرع بأبرز مقتنياته الفنية لدعم الطفولة العربية

متابعة بتجــــــــــرد: في خطوة أثارت الاهتمام بين محبيه بشكل كبير قرر النجم المصري ​تامر حسني​ المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ48 من خلال التبرع بمقتنياته الفنية في معرض خيري.

وفي التفاصيل فقد تلقى تامر حسني دعوة رسمية من حكام “غينيس ريكورد” لحضور الاحتفالية المقررة إقامتها يوم 6 كانون أول/ديسمبر الحالي، لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في مسيرته الفنية، وحصوله على جائزة موثقة من “البيغ أبل أوورد” كونه أشمل فنان في العالم.

من المقرر أن يُمنح تامر حسني هذه الجائزة لكونه الوحيد عالمياً الذي غنّى، ومثّل، وكتبَ، ولحَّن، وألَّف قصصًا لأفلامه، إضافة إلى قيامه بالإنتاج، ومؤخراً بالإخراج، ولذلك فقد جمع بين أكثر من 7 مواهب.

وسيشارك تامر في الاحتفالية بمعرض خيري سيتبرع خلاله بمقتنياته الفنية من أشهر الأعمال التي شارك بها، على ان يقام مزاد خيري سيخصص ريعه لخدمة الطفولة العربية.

ومن المقتنيات التي سيتبرع بها حسني: غيتاره في فيلم عمر وسلمى، وسترة الضابط في فيلمه البدلة، وملابس من باقي الأفلام، وكذلك بعض المقتنيات من برنامج “ذا فويس كيدز”، وكذلك البدلة التي ارتداها عند تتويجه ببصمة هوليوود.