المخرج الهندي روهيت شيتي يجمع شاروخان وأجاي ديفجن في فيلم جديد

رغم عدم اشتراكهما في عمل واحد من قبل، لكن العلاقة بين النجمين أجاي ديفجن وشاروخان تعد من العلاقات المميزة داخل الوسط الفني الهندي.



بدأت صداقتهما بعدما أصبحت زوجة ديفجن، النجمة كاجول، هي الشريك الأفضل لشاروخان في أفلامه، وأكثر الفنانات انسجاماً معه عقب نجاحات كبيرة في أفلام مثل "كابي كوشي كابي جم" و"كوتش كوتش هوتا هاي" و"ماي نيم إذ خان"، لدرجة أنَّ بعض الجماهير خارج الهند ظنّت أنَّ كاجول متزوجة من شاروخان، وهي المزحة الدائمة بين ملك بوليوود وديفجن.

مؤخراً، اقترح المخرج الهندي روهيت شيتي فكرة عمل تجمع بين شاروخان وديفجن لتكون المرة الأولى في تاريخهما معاً، ومن المنتظر أن تكون كاجول في البطولة النسائية.

وعن المشروع المنتظر قال شيتي لـ"العين الإخبارية": "طرحت الفكرة بالفعل على شاروخان وأجاي، ولم يبد أي منهما اعتراضه على المبدأ، بل على العكس كان هناك حماس كبير، وناقشنا بشكل مبدئي الخطوط العريضة للتجربة".

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ويضيف: "العمل الجديد من تأليفي وإخراجي، لذا وفور انتهائي من فيلمي الحالي "سورياجي" مع أكشاي كومار والمنتظر عرضه في 2020، سأبدأ في كتابة السيناريو، الذي سأبذل قصارى جهدي لجعله يليق بأول تعاون بينهما".

ويتابع: "فكرة الفيلم لا بد أن تكون إنسانية ومشوِّقة وغالباً ما سيظهر شاروخان وديفجن كأصدقاء وليسا في أدوار مضادة للخير والشر، كما هو متعارف عليه في تعاون النجوم الكبار، لأن هذا النوع سيكون إعادة تقديم ديفجن وشاروخان بشكل مختلف للجمهور".

وتحدَّث شيتي عن نمط عمل شاروخان وأجاي ديفجن قائلاً: "نمط عملها واحد، كلاهما يتميز بالجدية والطاقة التي تؤهلهما للعمل ساعات وساعات بالحماس نفسه، لم أر يوماً أثناء التصوير أيا من النجمين يقول إنَّه متعب، بل على العكس تماماً وحتى في أوقات الراحة كنت أجدهما يتدربان في صمت".

ويرى المخرج الهندي أنَّ المكانة التي يحظى بها كل منهما اليوم إنما هي نتيجة لإخلاصهما في العمل وعدم التسليم يوماً لفكرة أنَّهما نجوم.

روهيت شيتي قدَّم العديد من الأفلام مع النجمين أشهرها سلسلة "جولمال" و"سنجام" مع أجاي ديفجن، كما عمل مع شاروخان في أفلام "تيشناي إكسبريس" و"ديلوالي".