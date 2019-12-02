شيرين رفعت الراية البيضاء للرجال وتهين النساء! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

دعوات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثارت جدلاً كبيرًا خصوصًا بين النساء، بعدما قالت إن المرأة لا يمكنها الاستغناء عن الرجل، وطالبت النساء بـ"الطاعة": "طالما لا نستطيع الاستغناء عن الرجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن"

وتابعت: "خلاص رفعنا الراية البيضا"، البعض رآها "عقلانية" والبعض الآخر طالبها بالغناء فقط، لكن هذه المزحة لم تمر مرور الكرام وأثارت جدلاً كبيراً، حيث تم تدشين هاشتاغ #اخرسي_شيرين، معتبرين أن هفوات شيرين تزايدت تحت مبدأ "العفوية".

علّقت على الهاشتاج الذي انتشر عنها قائلة: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج علشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر”.

وأضافت: "مش عارفة إيه اللي مزعلهم في كدا أكيد دول شوية عوانس"، وسط صراخ وتفاعل الحضور مع كلامها.

انتقد المتابعين استخدام الفنانة المصرية للفظ "عانس" قائلين إنه يحمل في طيّاته كل الإجحاف والظلم للأنثى، ويرى البعض أنّ مصطلح "العنوسة" يقلل من قيمة المرأة ويربط دورها في الحياة بالزواج والإنجاب.

Advertisements

في المقابل، أيّد متابعون آخرون كلام شيرين ودافعوا عن حقّها في التعبير عن رأيها بحرية، بل إن العديد من المغرّدات على "تويتر" هاجمن منتقدات الفنانة المصرية، وأكدن أن "المرأة لن تنجح في حياتها دون سند أو حماية الرجل"، وأطلق بعضهنّ هاشتاغ "تكلمي يا شيرين".

ينسجم كلامها مع تصريحات سابقة لها حول "الرجالة"، حيث أظهرت شيرين في مناسبات عدة صورة التبعية في العلاقة الشرقية بين الرجل والمرأة، تحت مبدأ "سي السّيد".

تقبّل يد شريكها ويتحدث نيابة عنها في إحدى الحفلات، وصرّحت في خلال برنامجها "شيري استديو": "أحب الراجل الحمشّ.. لما أغلط يعدلني على القبلة على طول".

وفي لقائها ضمن برنامج "صولا" الذي قدّمته الفنانة السّورية أصالة نصري، صرحت شيرين ردًا على كلمة الأخيرة: "أحلى حاجة سمعتها انه الست تقول للراجل جربني يعني شوفني".

تمشي شيرين تحت مبدأ "الطاعة العمياء للرجل" بعكس ما روّجت له آغنيتها التي تقوّي "السّت على الراجل" في بعض الأوقات.