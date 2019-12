ماريا كاري "الأكثر إزعاجًا" بحسب آخر الاستطلاعات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أنّ أُغنية ماريا كاري الشهيرة للكريسماس All I Want for Christmas Is You منذ صدورها في عام 1994 وهي أكثر الأغاني استماعًا وتحميلًا، حيث حققت منذ طرحها على اليوتيوب في عام 2010 أكثر من 400 مليون مشاهدة، ولكنّ هذا الأمر اختلف تمامًا الآن.

وبحسب ما نشرته صحيفة " فوكس نيوز" الأمريكية، فإنّ أغنية ماريا كاري الشهيرة للكريسماس احتلّت المركز الأول، ولكنْ هذه المرة ليست في قائمة الأغاني المفضّلة والأكثر سماعًا، وأصبحت في قائمة أكثر الأغاني إزعاجًا في المملكة المتحدة.

جاء ذلك الترتيب بعد إجراء شركة الهواتف المحمولة هواوي استطلاع رأي عن ذلك، وجاءت في المرتبة الثانية أغنية Do They Know It’s Christmas لفرقة Aid 30، أما في المرتبة الثالثة جاءت أغنية I Wish It Could Be Christmas Everyday لفرقة Wizzard التي صدرت لأول مرة في السبعينات.

أما المركز الرابع كان من نصيب أغنية Merry Xmas Everybody لفرقة Slade، والمركز الخامس جاءت فيه أغنية Last Christmas لفرقة Wham، أما أغنية Fairytale of New York لفرقة the Pogues جاءت في المركز السادس، والمركز السابع كان من نصيب أغنية Baby, It’s Cold Outside التي صدرت في عام 1953 لدين مارتن.

أما المراتب الثلاث الأخيرة كانت من نصيب تلك الأغنيات: Santa Claus is Coming to Town، Santa Baby وJingle Bells.

وبذلك بعد 25 عامًا من أغنية ماريا كاري ليوم الكريسماس تفقد قيمتها وصدارتها وتحتل المركز الأول في أكثر الأغاني إزعاجًا، وعلى ما يبدو أنها مازالت تُدرّ أموالاً طائلة على المغنية الأمريكية، والتي حصلت في عام 2018 على مبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة لتصدّرها لقوائم الأغاني لفترات طويلة.

وتشير التقارير إلى أنّ هذا المبلغ يزداد سنويًا عن تلك الأغنية فقط، سوف تندثر قيمتها وأهميتها وسيكون هناك مكان لأغانٍ جديدة على الساحة، وخاصًة في يوم الكريسماس.

وهذه الأغنية وغيرها من أعمال ماريا الفنية قد جعلتها واحدة من أكثر المغنيين في هوليوود ثراءً، حيث تبلغ ثروتها أكثر من 500 مليون دولار.