الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تحتفل بالعام الجديد في جزيرة "المارية"

القاهرة - لايف ستايل
تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفلاً غنائي بالإمارات، وذلك يوم ٣١ ديسمبر القادم، ويحمل الحفل شعار "العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم".
ومن المُقرر أن يُقام في الساعة ٧ مساءً في جزيرة "المارية" بإمارة أبي ظبي، وذلك ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة لعام ٢٠٢٠.
ونشرت نانسي البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت نانسي على الصورة قائلة :" نحتفل في ليلة رأس السنة مع نانسي عجرم في أبوظبي على ممشى الواجهة البحرية، تبدأ الإحتفالات من الساعة 7 مساءً".
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