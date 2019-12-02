إياد نصار يؤكد لو لم أكن في مصر لما حققت هذا النجاح

تحدث الفنان إياد نصار عن دور مصر على مسيرته الفنية، قائلا: "لو لم أكن في مصر لما حققت هذا وهذه حقيقة لابد أن نعترف بها".

وحول الأدوار التاريخية وغيابه عنها، قال "نصار" في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج " القاهرة الآن" الذي تقدمه على شاشة "العربية الحدث": "آخر أعمالي التاريخية كان المسلسل الأمين والمأمون وكان لديا فكرة أحببت تقديمها في دور الخليفة المأمون، كنت أريد أن أكون أقرب للشخصية الحقيقية وكان له انعكاس على المسلسل ككل لكن، بعد هذا الدور لم أجد دورا قريبا مني استطيع تقدمه بعد الخليفة المأمون".

وتعقيباً على فيديو بثه أولاده زوجته له خلال الحلقة قال " أنا ابنائي هم آدم 12 سنة، ونوح 4 سنوات، وابنتي 15 سنة، وعلاقتي بأولادي جيدة وأشعر دائما بالتقصير تجاهم في الوقت اللازم الذي يجب أن أمكثه بصحبتهم وأحاول أن أجدد مبرر لهم بإسم الشغل لكني غير مقتنع بالمبرر الذي أسوقه لهم خاصة أني لديا ابنة وحيدة يجب أن اهتم بها بشكل أكثر".

وقال إنه علاقته بزوجته جيدة، وليست عبارة عن نظرة فقط أو حب هي أكثر واكبر بمراحل فهي ليست نوع من الاستعراض".

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