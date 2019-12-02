الفنانة ياسمين رئيس تنضم ل ـ" أحمد الفيشاوي " في " الحارث "

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم " الحارث " مع النجمة ياسمين رئيس، لتنضم لأسرة الفيلم إلى جانب النجم أحمد الفيشاوي.
وقال محمد نصار المشرف العام على إنتاج الفيلم الذي يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة، أن الفيلم سيكون مملؤ بالإثارة والتشويق.
وأضاف أنه سيستعين في صناعته للفيلم بخبرات من هوليود.
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