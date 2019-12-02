في عيد ميلاده الـ 58 حميد الشاعري في ظهور نادر مع زوجته

احتفل الفنان والملحن حميد الشاعري، مؤخرًا بعيد ميلاده، وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن ورموز المجتمع، بأحد المطاعم الشهيرة في التجمع الخامس".

ونشر حميد الشاعرى صورة من عيد ميلاده وسط مجموعة من نجوم الفن، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".

وعلق حميد على الصورة قائلًا: "مع زوجتي صوفيا و الفنانات زيزي وشذا وجوري والشاعره سمر حسين والفنان الشامل الرائع عزيز الشافعي والموزع الجميل طارق عبد الجابر وصديق العمر احمد ايوب".

حميد الشاعري من مواليد 29 نوفمبر عام 1961، وهو مغني وموسيقار ليبي مصري، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

يذكر ان المنتج هانى محروس اعلن مؤخرا عن عودة الفنان حميد الشاعرى للغناء بعد غياب 13 عاما عن الساحة الغنائية.

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وكان آخر ظهور للملحن الكبير حميد الشاعرى من خلال حفل أحياه منذ أيام قليلة فى الشيخ زايد.

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