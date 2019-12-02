القاهرة - لايف ستايل
احتفل الفنان والملحن حميد الشاعري، مؤخرًا بعيد ميلاده، وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن ورموز المجتمع، بأحد المطاعم الشهيرة في التجمع الخامس".
ونشر حميد الشاعرى صورة من عيد ميلاده وسط مجموعة من نجوم الفن، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".
وعلق حميد على الصورة قائلًا: "مع زوجتي صوفيا و الفنانات زيزي وشذا وجوري والشاعره سمر حسين والفنان الشامل الرائع عزيز الشافعي والموزع الجميل طارق عبد الجابر وصديق العمر احمد ايوب".
حميد الشاعري من مواليد 29 نوفمبر عام 1961، وهو مغني وموسيقار ليبي مصري، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.
يذكر ان المنتج هانى محروس اعلن مؤخرا عن عودة الفنان حميد الشاعرى للغناء بعد غياب 13 عاما عن الساحة الغنائية.
وكان آخر ظهور للملحن الكبير حميد الشاعرى من خلال حفل أحياه منذ أيام قليلة فى الشيخ زايد.
قد يهمك أيضا:
الفنان حميد الشاعرى يستعد لبرنامجه الجديد
حميد الشاعري يعشق توزيع الأغاني ويجده الأقرب إلى قلبه
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 58 حميد الشاعري في ظهور نادر مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.