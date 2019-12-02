شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تامر حسني يحيى حفل اعتزال نجم نادي الهلال السعودي ياسر القحطاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسني أمس الأحد حفلا غنائيا كبيرا بملعب "جامعة الملك سعود"، بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة اعتزال النجم ياسر القحطاني حيث قام تامر بالغناء أمام جماهير كبيرة من عشاق فريق الهلال السعودي ممن حرصوا على حضور حفل اعتزال نجمهم الكبير ياسر القحطاني.

وقد دخل النجم تامر حسني الملعب وسط أجواء حماسية كبيرة من جانب الجمهور الذي ملئ الاستاد بالكامل، ورحبوا بتامرعلي طريقتهم الخاصة وسط تصفيق كبير، خاصة بعدما احتفي مقدم الحفل بترشح تامرحسني لجائزة الأرقام القياسية عن أشمل فنان في العالم والأكثر تأثيراً في المجتمع العربي .

في سياق مختلف يستعد تامرحسني لإحياء حفلا غنائيا كبيرا يوم 31 ديسمبر الجاري بمدينة أبو ظبى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها "ناسينى ليه، لولاك حبيبى، كفاياك أعذار، يا مالى عينى"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير "عيش بشوقك" .