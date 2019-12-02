شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أحدث ظهور للفنانة رغدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان تامرعبد المنعم، متابعيه بصورة للفنانة رغدة عبرخاصية ستورى على " فيس بوك"، وظهرت رغدة بملامح متقدمة فى العمر، حيث ظهر التقدم في السن على ملامح وجهها.

وبدأت قناة "الحياة"، أول أمس السبت، في عرض أولى حلقات مسلسل الضاهر الذي تخوض بطولته الفنانة رغدة والنجم محمد فؤاد وذلك بعد عدة تأجيلات كثيرة.

مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.