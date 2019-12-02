شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مهرجان مراكش يحتفى بهند صبرى و فيلمها " نورة تحلم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى مهرجان مراكش، أمس الاحد، بالنجمة هند صبرى ونجاحات فيلمها التونسي نورا تحلم بعرضه عرضا خاصا واقامة فعالية احتفالية ضمن فعاليات المهرجان وحضرها من اسرة الفيلم أحد ممثليه حكيم.

وعلى صعيد آخر تشارك هند في قسم «محادثة مع...»، اليوم الاثنين من خلال نقاش مفتوح مع الجمهور المغربي.

ويشمل النقاش ندوات مختلفة مع ١٢ من الأسماء الفاعلة في مجال السينما العالميةمن المتخصصين في مجال السينما ززسائل الإعلام، وستكون اللقاءات، مجانية ومتاحة للجميع، حيث سيشارك إلى جانب هند صبري كل من المخرج والممثل والمنتج الأميركي روبيرت ريدفورد، والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والمنتج البريطاني جيريمي طوماس، والممثل الأميركي هيرفي كيتيل، والمخرج الفرنسي برتراند تافيرنيي، والمخرج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا، فضلاً عن الممثلة الإيرانية غولشيفتي فرحاني، والمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، والممثل الفرنسي، مغربي الأصل، رشدي زم.

الجدير بالذكرأن هذا العام يعتبرمن الأعوام المميزة في مسيرة هند صبري التي توجت فيها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجانات الجونة وأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها التونسي "نورة تحلم" وحقق فيلمها المصري "الفيل الازرق ٢" ايرادات قياسية تجاوزت حاجز ال١٠٠ مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية وحقق فيلمها " الممر" أيضا إيرادات قياسية إضافة لإعجاب الجمهورالعربي كله بالعمل.





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