شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة متجاهلة التسريبات: "أنت جميعًا لطيفون.. أحبكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظهور جديد للراقصة جوهرة على منصات التواصل الاجتماعى، بادرت الروسية إيكاترينا أندريفا، بتوجيه رسالة لجمهورها متجاهلة الفيديوهات المسربة لها، حيث نشرت الراقصة ستورى على إنستجرام كتبت فيه "أنت جميعًا لطيفون.. أحبكم".

جوهرة، استمرت في تجاهلها لأزمة الفيديوهات التي انتشرت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، ونشرت عدة فيديوهات لها أثناء أداء البروفات وتمرينات الرقص في صالات مختلفة، وهى التدوينات التي سبقتها بإغلاق حساباتها على السوشيال ميديا لعدة ساعات قليلة ثم أعادت فتحها مرة أخرى.



رسالة الراقصة جوهرة لجمهورها

ويشار إلى أنه خلال الساعات الأولى من الأحد، أصبح اسم الراقصة جوهرة ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل بآلاف عمليات البحث، وذلك عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تم تسريبها للراقصة جوهرة برفقة شاب مصرى، واستمر هذا الأمر حتى خرج الشاب الذى كان برفقتها فى الصور والفيديوهات عن صمته، وهو شاب يدعى خالد أحمد، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام، إنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أى شىء مشين، موضحًا أن الصور والفيديوهات التى ينشرها عبر حسابه لتخليد بعض الذكريات.