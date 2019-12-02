شاهد أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ بصوت مرتفع : أصالة تسلم عليكِ “أم فاهد”وسط ضحك الجمهور

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأحد الجمهور ضمن حفلة المطربة السورية “أصالة” الأخيرة خلال موسم الرياض، وهو يصرخ موصلاً لها سلام من المطربة الإماراتية “أحلام”.

وبحسب المقطع المتداول؛ يظهر صوت شخص جالس في مقاعد الجمهور وهو يصرخ في ختام الحفلة تجاه المسرح حيث تقف “أصالة”، صائحًا بكل قوة: “أصالة؛ تسلم عليكِ “أم فاهد”، وسط ضحك من الجمهور الحاضر.

يذكر أن المطربتان “أصالة” و”أحلام” على خلاف بدأ بتغريدة لـ”أصالة” حول مرض الإعلامية الكويتية “فجر السعيد”، وانتهى بقيام “أحلام” بعمل “بلوك” لـ”أصالة”، وإعلان أنها لا يمكن أن تتصالح معها.