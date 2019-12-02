كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - صدم أحد المقرّبين من الإعلامية المغربية مريم سعيد الجمهور بنشره خبر حملها بعد ان انتشر خبر زواجها قبل فترة من رجل أعمال إماراتي واختارت لندن لكي تعيش فيها. وعلى الرغم من انتشار هذه الاخبار الا ان مريم لا زالت متخفية وغائبة عن الاضواء.
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on Dec 1, 2019 at 11:15am PST
وكتب أحد أصدقاء مريم ويدعى مهدي بن كيراني عبر صفحته رسالة موجهة لمريم وزوجها:”مبارك مسعود الله يفرحكم يارب ويحفظكم ويبعد عنكم شر الخلق، الله معكم يا بنت بلادي،أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تبارك الله ما شاء الله”.
لكن بعدها قام بتعديل ما كتبه ليصبح :ألف مبروك بنت بلادي الجميلة قلبا وقالبا مريم سعيد
كانت هذه تفاصيل خبر أحد المقرّبين يفضح مريم سعيد بخبر حملها بعد أخبار زواجها من رجل أعمال إماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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