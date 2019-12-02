أحد المقرّبين يفضح مريم سعيد بخبر حملها بعد أخبار زواجها من رجل أعمال إماراتي

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - صدم أحد المقرّبين من الإعلامية المغربية ​مريم سعيد​ الجمهور بنشره خبر حملها بعد ان انتشر خبر زواجها قبل فترة من رجل أعمال إماراتي واختارت لندن لكي تعيش فيها. وعلى الرغم من انتشار هذه الاخبار الا ان مريم لا زالت متخفية وغائبة عن الاضواء.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Dec 1, 2019 at 11:15am PST on Dec 1, 2019 at 11:15am PST on Dec 1, 2019 at 11:15am PST

وكتب أحد أصدقاء مريم ويدعى مهدي بن كيراني عبر صفحته رسالة موجهة لمريم وزوجها:”مبارك مسعود الله يفرحكم يارب ويحفظكم ويبعد عنكم شر الخلق، الله معكم يا بنت بلادي،أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تبارك الله ما شاء الله”.

لكن بعدها قام بتعديل ما كتبه ليصبح :ألف مبروك بنت بلادي الجميلة قلبا وقالبا مريم سعيد