شاهدوا.. عائلة تعيش في صحن طائر!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - منذ 50 عاماً اتخذت عائلة أميركية منزلاً لها على شكل ​صحن طائر​ صنع من مادة البلاستيك ويقع على تلة صخرية مرتفعة في مدينة كاليفورنيا.



وتعيش هذه العائلة منذ عام 1969 في هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 520 قدما، والذي تم بناؤه بهذا الشكل الهندسي في الفترة التي شهدت فيها أمريكا تحمسا شديدا للسفر إلى الفضاء بالإضافة إلى شائعات الصحون الطائرة التي انتشرت في تلك الحقبة، واشترى مالك الصحن “المنزل” الهيكل بعد أن تلقى اتصالاً من صديق له أخبره بأن أصحابه يحاولون تدميره، ليتصل فوراً ويعرض نقله من المكان على نفقته، فوافقوا فوراً على أن يتم ترحيله خلال أسبوع، وقام بعدها بعملية ترميم وإعادة تصميم داخلي للهيكل ليحوله إلى منزل صيفي.

وتم تصنيع هذا النوع من المنازل لأول مرة في فنلندا، حيث تم بناء ما يصل إلى 100 صحن بين عامي 1968 و1978، وبقي منها 67 فقط، مع 20 في الولايات المتحدة.

وصمم البناء مهندس معماري فلندي يدعى ​ماتي سورونين​ ليكون شاليها للتزلج يمكنهم من خلاله تبديل ملابسهم ووضع أمتعتهم، حيث كان الهدف منه هو إنشاء منزل خفيف الوزن يمكن وضعه وحملة في أي وقت بسهولة.

وبحسب “سي إن إن”، توقفت الشركة المصنعة لهذه المنازل المتنقلة عن العمل في منتصف السبعينات بسبب ارتفاع تكاليف البلاستيك نتيجة ارتفاع النفط.