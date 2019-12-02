هل سخرت صافيناز من جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت الراقصة ​صافيناز​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مثيرة للجدل وعلقت عليها “المهنة فن مش عن عن”.

وقد إعتبر البعض أن صافيناز تسخر بطريقة غير مباشرة من الراقصة ​جوهرة​، وذلك بعد تسريب فيديوهات إباحية لها.



وإنتهت صافيناز مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم “أنت حبيبي وبس”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكانت المشاهد الأخيرة لها في العمل زواجها من الممثل المصري محمد ثروت.الفيلم من بطولة محمد ثروت، محمود الليثي، بوسي، هالة فاخر، محمد محمود، محمد حلاوة، وإخراج أحمد البدري.