- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مثيرة للجدل وعلقت عليها “المهنة فن مش عن عن”.
وقد إعتبر البعض أن صافيناز تسخر بطريقة غير مباشرة من الراقصة جوهرة، وذلك بعد تسريب فيديوهات إباحية لها.
وإنتهت صافيناز مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم “أنت حبيبي وبس”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكانت المشاهد الأخيرة لها في العمل زواجها من الممثل المصري محمد ثروت.
الفيلم من بطولة محمد ثروت، محمود الليثي، بوسي، هالة فاخر، محمد محمود، محمد حلاوة، وإخراج أحمد البدري.
كانت هذه تفاصيل خبر هل سخرت صافيناز من جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.