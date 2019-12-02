تامر حسنى يستعد لحفل غنائي ضخم فى أبوظبى ليلة رأس السنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري تامر حسنى، لإحياء حفلا غنائيا كبيرا يوم 31 ديسمبر المقبل فى العاصمة الإماراتية أبوظبى.

ومن المقرر أن يقدم نجم الجيل خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه منها: ناسينى ليه، لولاك حبيبى، كفاياك أعذار، يا مالى عينى”، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير “عيش بشوقك” وبذلك بحضور عدد كبير من الجاليات العربية .

وعلى جانب أخر، ينتظر تامر حسنى، طرح فيلمه الجديد “الفلوس”، والذى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، منهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد “مش أنا”، والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى ومن بطولة حلا شيحة وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم .