تعليق بطل فيديو الراقصة جوهرة الفاضح يكشف المستور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا، الشهيرة باسم جوهرة، حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت مواقع البحث بعد تسريب مقاطع جنسية لها مع شاب يدعى خالد أحمد.

وفي أول تصريح له قال الشاب الذي ظهر برفقة جوهرة في الفيديوهات المسربة عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، قال، إنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صورا لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية.

وأكد على أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.

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وأنهى كلامه: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده”.

وقالت مصادر أمنية، إنه يتم إجراء تحريات بشأن انتشار 3 فيديوهات إباحية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لراقصة أجنبية شهيرة في مصر، تظهر فيها مع شاب في مواضع إباحية.

وكانت فيديوهات الراقصة الروسية قد انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الثلاثة أيام الماضية.

يذكر أن جوهرة، كانت قد نقلت نشاطها الفني إلى لبنان بعد قرار حبسها سنة مع الشغل بعد رقصها ببدلة مخالفة للمصنفات الفنية.