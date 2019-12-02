بكاء أصالة يفتح الباب من جديد لشائعة انفصالها عن زوجها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة أصالة الجدل من جديد حول علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان بعدما تداول رواد على إنستغرام مقطع فيديو خلال تقديمها أغنيتها الخليجية “ذاك الغبي” في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي ظهرت فيه تبكي بشكل جعل العديد من الجمهور يقطع بصحة شائعة افصالها عن زوجها.

وعلق أحد المتابعين على الفيديو بقوله: “عن كمية الألم والحزن والإحساس والجرح إلى بصوتها والله دموعها صادقة ودمعتك غالية علينا، أنا بكيت معها، والله قطعتي قلوبنا يا صولا ما عاش من نزل دمعك”.

وكانت أصالة أعلنت من خلال رسالة لجمهورها أنها على خلاف مع زوجها طارق العريان لكنهما لم ينفصلا كما روج البعض، عقب انتشار شائعة زواجه من الفنانة السورية نسرين طافش.

وعلى مدار الفترة الماضية، تواجد طارق العريان في الولايات المتحدة الأميركية بينما مارست أصالة حياتها الفنية والأسرية بشكل طبيعي.

وهناك عدد من الرسائل الغامضة التي نشرتها أصالة تشير إلى مرورها بأزمة نفسية وشعورها بالقلق وترددها على عيادة طبيبها النفسي.