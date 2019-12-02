بلاغ جديد ضد حمو بيكا.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: مازالت أصداء القرار الذي أصدره الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع حمو بيكا من الغناء في مصر تلقي بظلالها على الحفلات التي يقيمها بيكا في مختلف محافظات مصر، حيث تقدمت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط، برئاسة الفنان ماهر العراقي، ببلاغ لمديرية أمن أسيوط ضد بيكا، على إثر قيام الأخير بالغناء في إحدى قاعات الأفراح الخاصة ضمن حفل غنائي تم تنظيمه بالقاعة رغم صدور قرار من الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنعه من الغناء لعدم صدور ترخيص له من النقابة.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط والعميد محمد البحراوي رئيس قسم المصنفات لمنع المطرب من الغناء وتنفيذ قرار النقابة.

وقال العراقي إن قاعة الأفراح قامت بتنظيم حفل غنائي كبير لبيكا وتم طباعة تذاكر للحفل وبيعها في الأسواق؛ دون الحصول على أي تصاريح أو الموافقات الأمنية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.