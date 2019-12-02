نيكول شوارزنيغر تُذهل مشاهدي X Factor بعرضها الجريء

متابعة بتجــــــــــرد: أذهلت المغنية الأميركية نيكول شوارزنيغر حضور ومشاهدي برنامج X Factor، بعرضٍ مثيرٍ على المسرح جمعها من جديد بفرقتها الغنائية Pussycat Dolls، حيث اعتمدت لباساً كشف كل مفاتنها.
واعتمدت نيكول (41 عاماً)، وهي عضو في لجنة تحكيم X Factor، لباساً شفافاً باللون الأسود كشف عن مفاتنها باستثناء بيكيني من الجلد الأسود غطى أماكنها الحساسة وذلك بمناسبة عرض الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب.
وعبّر الكثير من روّاد تويتر عن صدمتهم من لباس نيكول إذ كتب أحدهم “لم تترك شيئاً للمخيّلة” وآخر “أتمنّى أن يُحضر بابا نويل بعض الملابس لنيكول في عيد الميلاد”.
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