"فروزن 2" يحتفظ بصدارة الإيرادات.. و"نايفز أوت" يلاحقه

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "فروزن 2" بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني، محققا 85.3 مليون دولار.

"فروزن 2" يفعل المستحيل ويحسم صراع الإيرادات لصالحه

واحتل فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا الجديد "أعداء كثيرون" (نايفز أوت) المركز الثاني، مسجلا إيرادات بلغت 27 مليون دولار.

والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس، وجيمي لي كورتيس، ومايكل شانون، من إخراج ريان جونسون.

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وتراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية "فورد في فيراري" من المركز الثاني إلى الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون، وكريستيان بيل، وجون بيرنثال، وكاترينا بالف، من إخراج جيمس مانجولد.

أيضا تراجع الفيلم الدرامي "يوم جميل في الجوار" "أبيوتيفول دي إن ذا نيبورهود" من المركز الثالث إلى الرابع، بإيرادات قدرها 11.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هانكس وماثيو ريس، إخراج ماريال هيلر.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد "كوين وسليم" "كوين أند سليم" في المركز الخامس، بإيرادات بلغت 11.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة دانيال كالويا، وجودي تيرنر سميث، وبوكيم وودبين، وكلو سيفيني، من إخراج ميلينا ماتسوكاس.