أحدث ظهور للفنانة رغدة.. شاهدي كيف تغيّرت ملامحها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الفنانة السورية "رغدة" جمهورها في أحدث ظهور لها بعدما ارتسمت ملامح الكبر على وجهها، بعد غياب عن الساحة لمدة طويلة.

ونشر الفنان والمنتج المصري تامر عبدالمنعم صورة جديدة له برفقة رغدة، عبر خاصية "ستورى" على موقع "فيسبوك".

وظهرت رغدة وقد تمكّنت الشيخوخة من ملامحها، رغم وضعها لمساحيق التجميل واعتمادها على شعر كيرلي، إلا أن تقدّمها في العمر لفت الأنظار إليها.

وكانت قناة "الحياة"، قد بدأت السبت الماضي، في عرض أولى حلقات مسلسل"الضاهر" الذي تخوض بطولته الفنانة رغدة والنجم محمد فؤاد، وذلك بعد عدة تأجيلات كثيرة.

وتدور أحداث المسلسل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يعيش ضابط شرطة بمنطقة الضاهر، ويتمتع بقدر كبير من الاحترام ممن حوله بسبب علاقته الطيبة بهم، حيث تجمعه علاقة حب مع فتاة يهودية، و تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

ومسلسل الضاهر من إنتاج تامر عبد المنعم، ويشارك في بطولته كل من: محمد فؤاد، وحسن يوسف، والفنانة رغدة، وتامر عبدالمنعم، ومادلين طبر، وإنجى شرف، وفريال يوسف، وآخرين. ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

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على الجانب الآخر احتفلت الفنانة السورية الثلاثاء 26 نوفمبر، بعيد ميلادها 62 حيث ولدت عام 1957‪. في مدينة حلب بسوريا، ودرست اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

واشتهرت في بداياتها من خلال مشاركتها في فيلمي "التقرير" و"الحدود" مع الفنان السوري دريد لحام، وبعد قدومها لمصر، شاركت في العديد من الأفلام الناجحة منها: "كابوريا، عيون الصقر، الامبراطور، استاكوزا، فتاة من اسرائيل".

وفي التلفزيون، قدّمت مسلسلات منها: "اسطبل عنتر، ذكريات العام القادم، الشك"، إلى جانب التمثيل، برعت رغدة في كتابة الشعر، كما أنها تكتب مقالات في عدد من الصحف العربية.

وتزوجت من تاجر سجاد يٌدعى عبدالله الكحال، ولكنها انفصلت عنه، وأنجبا 4 أبناء هم: "منة، بثينة، تميمة ومحمد". ولديها مواقف سياسية واضحة، وتعلن باستمرار انحيازها لقضايا العالم العربي، حيث شاركت في انتقاضة الأقصى، وكانت في أول طائرة تكسِر الخصار عن بغداد. وعُرفت بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد ضدّ المظاهرات التي اندلعت في سوريا وما تزال منذ 2011.