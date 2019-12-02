حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة المصرية حلا شيحة لانتقادات حادة بسبب أدائها غير المقنع في مشهد قصير جسدته للفنانة الراحلة فاتن حمامة، حيث لم تستطع إقناع الجمهور بفكرة الفيديو، ليصف جمهورها المشهد بالمضحك.

وظهرت حلا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام، ترتدي فستانًا أسود وقبعة كالتي تعوّدت ارتداءها فاتن حمامة بأعمالها، ثم تقوم حلا بخلع القبعة وإلقائها بعيدًا، لتجسّد بعدها محاولة كسر فاتن قيودها من خلال الصراخ والبكاء في مشهد صامت حتى تحرر نفسها وتنطلق.

وعلقت حلا شيحة علي الفيديو قائلة: "تم سحبها .. وبعدها كسرت السلاسل وحررت نفسها.. فاتن حمامة، مهرجان القاهرة السينمائي".

ولم يلقَ الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي حلا، وجاءت معظم التعليقات بأنها فشلت في إقناعهم بفكرة الفيديو، وقال آخرون إن الفيديو مضحك للغاية ويشبه كثيرًا الدمية التي بلا روح، في حين ألقى عدد آخر من الجمهور اللوم على حلا لاختيارها فنانة مثل فاتن حمامة لتجسيدها.

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كما سبق وتعرضت للانتقاد بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة، إذ ارتدت ”هوت شورت“ وكانت تتراقص على أنغام معزوفة هادئة.

وعلقت حلا شيحة على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر إنستغرام بالقول: ”الخوف والشك والقلق من المجهول وبكره اللي ممكن يبقي أحلى دافع لقتل أيام أحلى“.

وآخر أعمال الفنانة حلا شيحة، هو مسلسل ”زلزال“، مع الفنان محمد رمضان، وماجد المصري، وأحمد صيام، وهنادي مهني، والذي خاضت به السّباق الرمضانيّ الأخير، وهو أول ظهور لها على الشاشة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وكذلك يُعدّ أول ظهور بعد خلع النقاب.

وتستعدّ حلا حاليًا لتصوير فيلم "هيبتا" الجزء الثاني، إذ كان حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا فور عرضه بالسينمات عام 2017، واستقرّ على أبطال الفيلم الثاني منهم الفنان آسر ياسين، فضلًا عن بطل الجزء الأول الفنان ماجد الكدواني.