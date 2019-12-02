جلسة تصوير لـ روبي من كواليس حفل خاص

نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور خاصة بـ جلسة تصوير من كواليس حفل الـAfter Party لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وظهرت روبي بالفستان الذهبي اللامع الذي تصدرت من خلاله محرك بحث جوجل وتريند تويتر على مدار اليومين الماضيين، بعدما تداول فيديوهات من الحفل وهي ترقص.

وأشاد رواد تويتر برقصة روبي الشهيرة من كليب أغنيتها "ليه بيداري كدة" معلقين: "أحلى واحده في الكون"، "ماتعمليلنا حفلة تانى يا روبي"، "ملكة الإغراء للشعوب العربية"، و"تريند روبي من بين أقوى التريندات بمصر وكل ذلك فقط بعد ظهورها ترقص عبر فيديو في إحدى الحفلات".

يذكر أنه اختتمت مساء الجمعة الماضية، الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن كان من بينهم حلا شيحة، وشيرين رضا، وإنجي المقدم.

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