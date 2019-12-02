القاهرة - لايف ستايل
تحتفل الفنانة رانيا يوسف اليوم بعيد ميلادها الـ46 حيث ولدت في 1 كانون الأول/ديسمبر من عام 1973 لأب ضابط وأم مضيفة جوية وبدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات وعروض الأزياء كما شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر وحصلت على لقب الوصيفة الأولى. وتستعرض في ذكرى ميلادها العديد من التصريحات المثيرة والجريئة وهي تتحدث عن حياتها الشخصية في البرامج.
-أحب تلقيبي بـ"صاروخ السينما المصرية".
-بعد عرض فيلم "ريجاتا" قالت في أحد اللقاءات الإعلامية "أنا شقية وأحب الشقاوة وأحب ادخل في الحاجات الشقية".
-قصدت إظهار الشورت خلال مروري من ريد كاربت حفل ديرجيست.
-أنا ممثلة والطبيعي أكون بلبس على الموضة طول الوقت مهما كانت.
-أضحك على الانتقادات والكوميكس التي توجه لي بسبب فستايني.
-أحب الميك اب وأضعه طوال الوقت.. وخارج التصوير أحب أعيش بحرية.
-ربيت بناتي علي الحرية في الرأي.. ولا يغضبن من الانتقادات التي أتعرض لها كما أنني أستشيرهن في كل إطلالتي.
- سعادتي مع بناتي وأتضايق من فرض سوء النية من الناس بدون مبرر.
- مبخافش من ربنا أنا بحترمه وبحبه.
- بصرف فلوسي طوال الوقت على ملابسي ومظهري العام.
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كانت هذه تفاصيل خبر 10 تصريحات مثيرة للجدل لـ "رانيا يوسف" في عيد ميلادها منها "أنها تُب الشقاوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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