مايا دياب تغني لـ الرداد يا حسن يا خولي الجنينة

نشر الفنان حسن الرداد، مقطع فيديو جديد له برفقة الفنانة مايا دياب، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حسن الرداد خلال الفيديو بصحبة مايا دياب وهى تغني له أغنية "ياحسن يا خولي الجنينه ياحسن يا غالي علينا يا حسن يا خولي الجنينه ادلع يا حسن، وذلك خلال كواليس مسرحية لوكاندة الأوباش والتى من المقرر بدء عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان حسن الرداد، وجاءت التعليقات كالتالى، "يا حسن" "إيمي فين" "الغالى"

لوكاندة الأوباش» مسرحية غنائية استعراضية، تناسب كل أفراد العائلة، وتجمع كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي.

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ويشارك فى المسرحية، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز.

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