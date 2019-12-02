ريم مصطفى تنشر صورة من كواليس "شديد الخطورة"

نشرت الفنانةريم مصطفى، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، صورًا من كواليس مسلسلها الجديد "شديد الخطورة".
والمسلسل يعد أول إنتاج مصري ينتمي لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، من المقرر عرضه على منصة "watch it"، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي سابقة الأولى من نوعها في عالم الدراما.
المسلسل من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
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