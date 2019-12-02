"الحارث" يجمع أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس

تعاقدت شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي مع النجمة ياسمين رئيس لتنضم لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجم أحمد الفيشاوي.

صرح بذلك محمد نصار المشرف العام على إنتاج الفيلم، الذي يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة.

وأضاف نصار أن الفيلم يتميز بالإثارة والتشويق، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود.

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