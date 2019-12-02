محمد منير يكشف السبب لغنائه جالساً









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف المغنّي المصري محمد منير، في الحفل الذي أحياه مؤخراً في أحد النوادي المصرية، أنه يعاني من إصابة في مفصل الحوض، تمنعه من الوقوف للغناء في حفلاته. وذلك بعدما أطل للغناء مجدداً وهو جالس على كرسي، بعدما ظهر جالساً أيضاً بحفليه في مهرجان الموسيقى العربية وبدار الأوبرا المصرية، وسط شائعات ترددت حول تراجع وضعه الصحيّ.

وفيما أكد لمحبيه أن هذا الأمر لن يوقفه عن الغناء، شرح أنه كان يستطيع الحصول على إجازة لعامٍ كامل بسبب حالته الصحية، "لكن الجمهور لن يوافق على هذا الأمر". ما دفعه إلى خيار الغناء جالساً. وقال: "سيبوني أدلع عليكو زي مانا عايز". علماً أنه وقف وأدى بعض الأغنيات كعادته دون أن يُجهد نفسه