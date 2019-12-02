شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يصور 3 أيام كاملة بديكور المستشفى فى مسلسله "بخط الأيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد رزق تصوير مشاهده بمسلسله " بخط الأيد"، من إخراج شيرين عادل، حيث يصور حاليا فى ديكور المستشفى، وهى إحدى مستشفيات منطقة 6 أكتوبر ، وذلك لمدة 3 أيام، خاصة أنه يجسد شخصية طبيب، وتجمعه المشاهد بالفنان محمد حاتم، لينتقل بعدها فريق العمل لديكورات أخرى.

مسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

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مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويظهر أحمد رزق بشخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل، كما تجسد الفنانة سوسن بدر شخصية محامية تبحث عن لغز مقتل ابنتها وزوجة أحمد رزق.