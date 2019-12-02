شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل عودته إلى المسرح بعد غياب سنتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب سنتين منذ تقديمه مسرحية "سيبونى أغنى" يعود النجم سمير غانم إلى خشبة المسرح من خلال عمل مسرحى يحمل إسم "الزهر لما يلعب" ومن المقرر تنفيذه خلال الشهر المقبل على أحد المسارح الجديدة بعد الاستقرار على أبطاله كما أكد غانم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .
مسرحية "سيبونى أغنى" تدور أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى غنائى حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا صوت" بطولة سمير غانم وطلعت زكريا وشعبان عبد الرحيم وطارق الإبيارى، ومن تأليف أحمد الإبيارى وإخراج عبد الغنى زكى.
سمير غانم شارك مؤخرا فى مسلسل "بدل الحدوتة 3" تم طرحه خلال موسم رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من دنيا سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال
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