شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شعراء وموزعين يتعاونون مع رامى جمال لأول مرة فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار المطرب رامي جمال أغاني جديدة والتعاون الأول مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، ضمن ألبومه لمنتظر المقرر طرحه مطلع العام المقبل بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، ولم يستقر رامي حتى الآن على اسم نهائي للألبوم.

أحمد تبارك:

الشاعر أحمد تبارك يتعاون للمرة الأولى مع المطرب رامي جمال من خلال أغنية "خليكى"، من ألحان محمد غريب، وتوزيع سام، ويقدمها رامي بشكل جديد عن أعماله السابقة.



احمد تبارك ورامى جمال



احمد تبارك

سام:

سام موزع شاب، يشارك في ألبوم المطرب رامي، ويتعاون مع رامى جمال للمرة الأولى بأغنية "خليكى" ، من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وهندسة صوت ماهر صلاح، وجيتار مصطفى أصلان.

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سام ورامى جمال وماهر صلاح

أحمد عرسان:

هو واحد من الشعراء الشباب حالياً، ويتعاون مع رامي لأول مرة بأغنية في ألبومه الجديد، الذى يشمل 12 أغنية حتى الأن.

أحمد المغربي:

ويتعاون الموزع الموسيقي أحمد المغربي مع المطرب رامي جمال في ألبومه الجديد، بأغنية تحمل اسم باسم مبدئي "لى قلبك سلام"، من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد انيس، والأغنية جديدة تحمل طابع رومانسى من خلال خلطة من نوع ديب هاوس مع وجبس.



احمد المغربي