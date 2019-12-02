سبب ضخامته وعمله في التمثيل.. حكايات حسين أبو حجاج "خفير الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان حسين أبو حجاج بعيد ميلاده، الموافق مثل هذا اليوم 2 ديسمبر 1954، في محافظة المنيا، ونرصد في التقرير التالي حكايات الفنان حسين أبو حجاج:

سبب دخوله الوسط الفني

يمتلك أبو حجاج، سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات بالمنيا، وساعده الفنان هاني رمزي بحكم معرفتهما من المدينة نفسها على دخول عالم الفن، ورشحه في البداية لدور صغير في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، حيث لعب دور "لؤي" ابن شقيقة صاحب محل الكاسيت، ليقدم بعدها سلسلة من الأدوار الصغيرة التي يتم الاعتماد فيها على بنيانه الجسدي الضخم.

ومن الأفلام التي شارك فيها، فهو مدرب الكارتيه في "الناظر"، والجار الذي يضرب "سلطان" في "غبي منه فيه"، والغفير "أشرف" في كافة أجزاء المسلسل الكوميدي "الكبير أوي".

سبب الضخامة

كشف أبو حجاج، سر ضخامة جسده، والتي كانت سببًا في دخوله مجال الفن، وقال في حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "سي بي سي"، إن الغدة النخامية المسؤولة عن النمو، من المفترض أن تأتي عند سن معين يكتمل فيه نمو الإنسان وتتوقف، مشيرًا إلى أن تلك الغدة حدث بها خلل لديه فاستمر جسمه في النمو لفترة طويلة، وتوقفت بعد أن صار ضخمًا.

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شائعات الوفاة

في عام 2017، كان أبو حجاج عرضة لشائعات الوفاة، التي لاقت رواجًا كبيرًا، فعلى الرغم من أن الكثيرين من الممكن ألا يكونوا يعرفون اسمه ولكنه ممثل يحبه جمهوره في كل الأدوار الثانوية التي يظهر فيها وخاصة في مسلسل "الكبير أوي" بدور أشرف أو "أشروف" كما يناديه الكبير "أحمد مكي".

وعلق أبو حجاج على انتشار هذه الشائعة ونشر عبر حسابه في موقع "فيس بوك"، صورة له من تصوير عمل جديد وكتب تعليقًا: "والله العظيم أنا بصور حاليًا أنا مش عارف البني آدم ده عايز إيه، دي قلة أدب وناس فاضية".

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حياته الشخصية

قال أبو حجاج إنه متزوج ولديه 4 أولاد أكبرهم "هشام" و"محمود" وبنتان هما "أم مصطفى" و"أم جودي"، مشيرًا إلى أنه لا يشبه حتى أخته ولا يشبهه أحد من أبنائه.