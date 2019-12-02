هل حدث خلاف بين الملك فاروق وفريد الأطرش بسبب سامية جمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداولت المواقع والصحف، حكايات عن علاقة حب جمعت بين الفنانة الراحلة سامية جمال، والملك فاروق، أو بحسب ما تتناقله وسائل إعلامية أخرى، صراع بين الملك فاروق وبين فريد الأطرش على حب سامية جمال.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، نفى الناقد طارق الشناوي، الرواية برمتها، مؤكدًا أن هذه الحكاية من "وحي الخيال" بحسب ما أكدت له سامية جمال نفسها.

وأوضح "الشناوي": "لم يحدث صراع بين الملك فاروق وفريد الأطرش، وكل ما أشيع يرجع إلى أنه بعد الثورة انتشرت حكايات تربط بين اسم الملك فاروق والكثير من النساء، ومن الممكن أن يكون الملك معجبًا برقصها، لكن حكاية صراعه مع فريد الأطرش وحبه لسامية جمال لم تحدث".

وأكد أن سامية جمال نفت وجود قصة من الأساس تجمعها بالملك فاروق، في الوقت الذي جمعها بفريد الأطرش قصة حب كبيرة، ولكن لم يتدخل فيها الملك فاروق بأي شكل، بحسب الشناوي.