تراند اليوم : بعد أنباء عن خلعها الحجاب مثل حلا شيحة.. فنانة شهيرة: لن أبحث عن سوء الخاتمة في نهاية عمري...

ردت فنانة مصرية شهيرة على الاتهامات التي طالتها باحتمالية خلع حجابها الذي ارتدته قبل سنوات طويلة.

وتداول نشطاء صورة للفنانة والإعلامية ميار الببلاوي تظهر فيها بقلنسوة صوفية على رأسها ، واعتبروا ذلك تمهيدًا لخلع الحجاب مثل صابرين وحلا شيحة وسهير رمزي وشهير.

وقالت الفنانة في بيان ناري عبر صفحتها بـ"فيس بوك": اتقوا الله .. الصورة دي قديمة .. والله لو وضعوا الشمس على يساري والقمر على يميني ما خلعت حجابي .. اللهم ثبتني.

وأضافت: "دا ايس كاب ومغطى شعرى كله .. الى باين ورا دا مش شعرى دا فرو طالع من الايس كاب ورقبتى كنت مغطياها بالكوفيه .. ارجوكم بلاش جلد وتنبُأ.. انا حجابى تاجى مش هاجى على اخر عمرى ادور على سوء الخاتمة .. اللهم ثبتنى واياكم اسالكم الدعاء"

