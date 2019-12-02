تراند اليوم : بعد تسريب صور تمارس الجنس الثلاثي.. فنانة شهيرة ترد على إصابتها بـ«الإيدز»

في خضم الحرب القائمة بينهما نشرت الفنانة اللبنانية "قمر" صورة فاضحة للفنانة السورية إنجي خوري، وهي عارية تمامًا ويظهر في أسفل الصورة قدم رجل وقدم أخرى لسيدة تضع طلاء الأظافر، واتهمت الأولى الثانية بممارسة الجنس الثلاثي، واتهمتها بانها مصابة بمرض نقص المناعة "الإيدز".وبعد أسابيع قررت إنجي خوري الرد على هذه الاتهامات على الرغم من ظهورها في فيديوهات لا تنكر حبها للفتيات الجميلات وخاصة ان نوعها المفضل الفتاة الشقراء الأجنبية، ونشرت "خوري"- المثيرة للجدل- صورة زعمت أنها نتيجة التحاليل التي أجرتها وتاكدت عدم إصابتها بأي مرض مناعي، كما زعمت الفنانة قمر.ونشرت إنجي خوري الصورة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلة:"سبق واتهمت اني مصابة بمرض السيدا أو الإيدز وهيدا الشي كتير بشع وشو هلي سمعتي كتير الله يسامح اللي كان السبب والله يبعد هالمرض حتى عن اعدائي ..أنا عملت فحص لها لمرض وهاي النتيجة يللي بتأكد إني سليمة وغير مصابة فيه ولكن اتأخرت لنشرتها بسبب المشاكل يللي مرقت فيها مؤخراً متل ما شفتوا".وواجهت "خوري" الفترة الماضية مشاكل عدة بسبب ظهورها الجرئ، حيث تم ترحيلها من لبنان لمشاركتها في التظاهرات ضد الحكومة، ثم رحلتها السلطات في الإمارات بسبب ظهورها العاري الجرئ إلى سوريا.

وكانت الفنانة قمر، اتهمت الفنانة إنجي خوري أنها كانت تمارس الجنس الثلاثي مع رجل وامرأة، ونشرت صورة وحجبت قمر جسم إنجي ووجه أحدهم في الصورة المعلقة في الغرفة بوجه قرد لتخفي هوية الرجل التي تمارس إنجي الجنس معه.

وكتبت على صورة أخرى أن إنجي تتنافس مع والدتها فاطمة على الزبائن للخروج معهم مقابل 500 دولار أميركي وأكدت قمر أن أنجي مصابة بمرض نقص المناعة الإيدز لأنها تمارس علاقات جنسية جماعية ومع نص متحولين جنسياً.

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)